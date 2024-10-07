Дольщики красноярской «Златоулочки» получили деньги после публикации «ФедералПресс»

КРАСНОЯРСК, 6 октября, ФедералПресс. Обманутые участники долевого строительства поселка «Златоулочка» под Красноярском получили компенсацию за непостроенное жилье после того, как о ситуации проинформировал «ФедералПресс».
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