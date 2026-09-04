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ВК Пресс

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Срочное заявление губернатора Краснодарского края после атаки на Сочи

Срочное заявление губернатора Краснодарского края после атаки на Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что во время ночной атаки основной удар пришёлся по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору Сочи.

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