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Бывшего главу Twitter* заподозрили в отмывании денег и помощи России в обход санкций

Бывшего главу Twitter* заподозрили в отмывании денег и помощи России в обход санкций

Бывшего главу Twitter* и основателя соцсети BlueSky Джека Дорси  заподозрили в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также помощи в обходе санкций ряду стран, включая Россию, передает Cryptopolitan.

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