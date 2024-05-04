Бывшего главу Twitter* заподозрили в отмывании денег и помощи России в обход санкций

Бывшего главу Twitter* и основателя соцсети BlueSky Джека Дорси заподозрили в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также помощи в обходе санкций ряду стран, включая Россию, передает Cryptopolitan.
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