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Регионы России

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Новая готовность России к переговорам после выборов в Госдуму отметил представитель Франции

Новая готовность России к переговорам после выборов в Госдуму отметил представитель Франции

Представитель администрации президента Франции сообщил, что после выборов в Государственную Думу России может появиться новая готовность Москвы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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