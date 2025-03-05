Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу

Глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск раскрыл абсурдные многомиллиардные расходы предыдущей администрации, сэкономленные средства будут направлены на борьбу с инфляцией и погашение госдолга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии