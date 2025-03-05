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Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу

Трамп похвалил Илона Маска за эффективную работу

Глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск раскрыл абсурдные многомиллиардные расходы предыдущей администрации, сэкономленные средства будут направлены на борьбу с инфляцией и погашение госдолга.

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