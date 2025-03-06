Роспотребнадзор поддержал увеличение штрафов за мусор в квартирах

В России штрафы за антисанитарные условия в жилых помещениях не повышались с 2008 года. Скромные суммы перестали стимулировать граждан к поддержанию чистоты, при этом мусор в квартирах несет угрозу для окружающих.
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