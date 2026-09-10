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ВК Пресс

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В «волчанском котле» зажаты элитные подразделения Украины: точно не выйдут

В «волчанском котле» зажаты элитные подразделения Украины: точно не выйдут

Это боевики элитного подразделения и Отдельной президентской бригады ВСУ. Вырваться из котла у них нет ни малейшего шанса.

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