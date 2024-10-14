🇷🇺Воинский эшелон ВС РФ с новой партией Мста-С и БМ-21 в пути следования на помощь братьям🔥 #Эшелон #ВСРФ #Донбасс #СВО #МстаС #БМ21.
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🇷🇺Воинский эшелон ВС РФ с новой партией Мста-С и БМ-21 в пути следования на помощь братьям🔥 #Эшелон #ВСРФ #Донбасс #СВО #МстаС #БМ21.
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