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Гвадалахара (WTA). 1-й круг. Андрееску сыграет с Букшей, Буассон – с Удварди, Паркс – с Лепченко

Бьянка Андрееску сыграет с Кристиной Букшей в первом круге в Гвадалахаре. Сетка турнира здесь . Guadalajara Open AKRON presented by SANTANDER Гвадалахара, Мексика 13 – 19 сентября 2026 WTA 500 Призовой фонд – $1 206 446 Открытые корты, хард 1-й круг.

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