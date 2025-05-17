В Архангельске наградили призёров регионального этапа чемпионата высоких технологий

Студенты Архангельского медицинского и Няндомского железнодорожного колледжей, а также Котласского электромеханического техникума соревновались в компетенции «Персонализированные здоровьесберегающие технологии».
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