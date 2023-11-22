Иркутский суд вынес «ангарскому маньяку» четвертый приговор — за три убийства

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову — уже осужденному за 83 убийства, признав его виновным в убийстве трех женщин в 1997-2003 годах и назначив 10 лет колонии, которые к пожизненному сроку не присоединяются.