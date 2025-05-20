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Трамп отказался усиливать санкции против России после разговора с Путиным

Трамп отказался усиливать санкции против России после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует на данном этапе вводить дополнительные санкции против России, чтобы не подорвать возможный прогресс в мирном процессе по Украине, сообщает корреспондент УтроNews.

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