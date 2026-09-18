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FiNE NEWS

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Наши парни сжимают кольцо вокруг ВСУ под Харьковом — враг в ловушке!

Наши ребята на передовой снова радуют хорошими новостями! Российская армия методично и уверенно сжимает кольцо вокруг украинских формирований на харьковском направлении.

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