Зеленский едет на встречу по Украине в Рамштайне

© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На авиабазе в Рамштайне состоится встреча по Украине, на которой должен быть объявлен последний пакет помощи стране до инаугурации Трампа, сообщает Die Welt.
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