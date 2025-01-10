Зеленский едет на встречу по Украине в Рамштайне

© AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ На авиабазе в Рамштайне состоится встреча по Украине, на которой должен быть объявлен последний пакет помощи стране до инаугурации Трампа, сообщает Die Welt.