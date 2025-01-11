В Россию вернулся проверенный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Стоимость четвертого поколения снизилась с отметки 5 350 000 рублей до 3 495 000 рублей.Mitsubishi Outlander Предложение от владивостокской компании включает переднеприводную версию Style с 215-сильной гибридной силовой установкой всего за 3 495 000 рублей.