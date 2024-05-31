Сочи ранним утром прекрасен Так редко просыпаюсь в пять, что для меня это словно другой город. Без людей, без автомобилей.
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Сочи ранним утром прекрасен Так редко просыпаюсь в пять, что для меня это словно другой город. Без людей, без автомобилей.