В Ленобласти на перекрестке у деревни Сярьги появится третья полоса

Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальта Перекрёсток у деревни Сярьги на участке трассы Юкки-Кузьмолово во Всеволожском районе скоро обзаведётся третьей полосой, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.
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