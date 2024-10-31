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Петербургский дневник

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В Ленобласти на перекрестке у деревни Сярьги появится третья полоса

В Ленобласти на перекрестке у деревни Сярьги появится третья полоса

Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальта Перекрёсток у деревни Сярьги на участке трассы Юкки-Кузьмолово во Всеволожском районе скоро обзаведётся третьей полосой, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников Ленобласти.

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