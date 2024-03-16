В столичном регионе в выходные обещают потепление

Рассказываем о прогнозе синоптиков на 16 и 17 марта в Москве и Подмосковье.Самая настоящая весна придет в столичный регион в выходные, 16 и 17 марта, по мнению синоптиков, в Москве и Подмосковье будет весенняя погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.