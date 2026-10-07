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«Крепко обнимаю Вас, дорогой товарищ»: Ким Чен Ын поздравил Путина с 74-летием

«Крепко обнимаю Вас, дорогой товарищ»: Ким Чен Ын поздравил Путина с 74-летием

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с днём рождения, текст поздравительной телеграммы приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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