Квартира в аренду, чувства напрокат: технология создания нового «человека толпы»

В настоящее время мы являемся свидетелями создания экономики пустоты и наблюдаем, как отказ от собственности превращает народ в управляемую толпу - аренда жилья - каршеринг - готовая еда вместо своей кухни - аренда (костюмов, свадебных платьев, инструментов, посуды и всего прочего) - постоянные случайные связи (отказ от семьи, погоня за новизной).