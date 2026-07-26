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PSYСHOLOGY & FUN

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Квартира в аренду, чувства напрокат: технология создания нового «человека толпы»

Квартира в аренду, чувства напрокат: технология создания нового «человека толпы»

В настоящее время мы являемся свидетелями создания экономики пустоты и наблюдаем, как отказ от собственности превращает народ в управляемую толпу   - аренда жилья - каршеринг - готовая еда вместо своей кухни - аренда (костюмов, свадебных платьев, инструментов, посуды и всего прочего) - постоянные случайные связи (отказ от семьи, погоня за новизной).

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