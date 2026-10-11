«Лисья гора», Кубок Кремля по бильярду и «Наука 0+»: чем заняться 11 октября в Москве

— Поболеть за участников кросса «Лисья гора» в «Царицыне» — с 10:00; — Посмотреть Кубок Кремля по бильярдному спорту — турнир со статусом Кубка мира; — Сходить на международный фестиваль «Наука 0+»; — Посетить «Фандом Фест ВКонтакте» в «ЦСКА Арене»; — Послушать концерт «Путешествие в страну музыки» в галерее «Ходынка» — в 17:00; — Побывать на лекции «Королевство больших зеркал» в «Заповедном посольстве» — в 18:00; — Сходить на мастер-класс «PROнасекомых: разнообразие» в Дарвиновском музее — в 13:00.