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МОСИНФОРМ

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«Лисья гора», Кубок Кремля по бильярду и «Наука 0+»: чем заняться 11 октября в Москве

«Лисья гора», Кубок Кремля по бильярду и «Наука 0+»: чем заняться 11 октября в Москве

— Поболеть за участников кросса «Лисья гора» в «Царицыне» — с 10:00; — Посмотреть Кубок Кремля по бильярдному спорту — турнир со статусом Кубка мира; — Сходить на международный фестиваль «Наука 0+»; — Посетить «Фандом Фест ВКонтакте» в «ЦСКА Арене»; — Послушать концерт «Путешествие в страну музыки» в галерее «Ходынка» — в 17:00; — Побывать на лекции «Королевство больших зеркал» в «Заповедном посольстве» — в 18:00; — Сходить на мастер-класс «PROнасекомых: разнообразие» в Дарвиновском музее — в 13:00.

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