Исследователи определяют основные механизмы наследственного заболевания, вызывающего недостаточность костного мозга

Международное исследование, проведенное учеными из Детской больницы Филадельфии (CHOP), обнаружило важную биологическую причину анемии Фанкони, редкого наследственного заболевания, которое почти всегда приводит к недостаточности костного мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии