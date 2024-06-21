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Царьград

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Освободившийся из колонии Никита Белых: многое за 8 лет в стране изменилось

Освободившийся из колонии Никита Белых: многое за 8 лет в стране изменилось

Бывший губернатор Кировской области вышел на свободу после полного отбытия срока по приговору.21 июня бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел из СИЗО-1 города Кирова на свободу с чистой совестью.

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