Освободившийся из колонии Никита Белых: многое за 8 лет в стране изменилось

Бывший губернатор Кировской области вышел на свободу после полного отбытия срока по приговору.21 июня бывший губернатор Кировской области Никита Белых вышел из СИЗО-1 города Кирова на свободу с чистой совестью.
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