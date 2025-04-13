Lamborghini своими руками в гараже – если на мечту нет денег

Итальянские суперкары – это мечта для многих водителей. К сожалению, для большинства несбыточная. Некоторые забывают о ней повзрослев, хотя, есть и те, кто покупает в итоге Lamborghini или Ferrari, правда, уже ближе к пенсии.
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