Зачем «Хезболле» нужны пейджеры?

@ Balkis Press/ABACA/Reuters Tекст: Ольга Никитина Члены шиитского движения «Хезболла» в Ливане стали использовать пейджеры – устройства, которые, казалось бы, уже ушли в историю, – на фоне опасений слежки со стороны израильских спецслужб.