Автор: Андрей Пунегов Фото: Pixabay / SW1994 18 января 2024, 05:20 — Общественная служба новостей — ОСН Нежелание делегатов из Китайской Народной Республики встречаться с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским серьёзно ударило по политическому деятелю.
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