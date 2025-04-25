Операторы FPV-дронов уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ в зоне спецоперации

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) MaxxPro американского производства.
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