Появилось научное подразделение для изучения экологического состояния Крыма

В Севастополе создали лабораторию, которая займется изучением экологического состояния Крыма. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Институте атомной энергетики и промышленности Севастопольского государственного университета образовано научно-исследовательское подразделение, специализирующаяся на радиоэкологии и морской радиохимии.