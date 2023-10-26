Появилось научное подразделение для изучения экологического состояния Крыма

В Севастополе создали лабораторию, которая займется изучением экологического состояния Крыма. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Институте атомной энергетики и промышленности Севастопольского государственного университета образовано научно-исследовательское подразделение, специализирующаяся на радиоэкологии и морской радиохимии.
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