Власти сообщили об уничтожении дронов ВСУ в Ростовской области

В ночь на пятницу, 27 сентября, Украина попыталась атаковать Ростовскую область беспилотниками. ПВО РФ сбили семь таких аппаратов под городом Новошахтинском, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем официальном Telegram-канале.
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