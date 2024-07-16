Утратить чувство Родины.

Утратить чувство сопричастности, глубинной связи, если хотите. Того самого патриотизма, про который теперь так любят поговорить те, кто недавно еще ничего российского ни дома не держал, ни на себя не надевал, не говоря уже про отдыхать-детей учить-путешествовать.