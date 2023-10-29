Гагин: Киев шантажирует Европу газом, пытаясь вернуть внимание и поставки оружия

Киевский режим хочет возвратить себя на первую позицию внимания для увеличения поставок вооружения к прежним объёмам, используя шантаж против Европы, говоря о отказе продления договора и выполнения условий договора о транзите российского газа — так говорит советник главы ДНР Ян Гагин.
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