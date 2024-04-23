Плате за возврат на маркетплейсах нашли оправдание

Ассоциации игроков рынка интернет-торговли попросили Совет Федерации и Госдуму не запрещать маркетплейсам платный возврат товаров и отказаться от ряда других положений законопроекта о регулировании деятельности этих площадок, выяснил РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии