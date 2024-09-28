Россиянка победила в Болгарии на конкурсе «Миссис Европа»

Жительница Казани, профессиональная спортсменка Динара Саляхова победила на международном конкурсе красоты «Миссис Европа — 2024», который прошел в болгарском Пловдиве, сообщили организаторы конкурса с российской стороны.
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