В России ужесточат наказание за торговлю немаркированным алкоголем

Штраф за продажу немаркированной табачной и алкогольной продукции вырастет до 200 тысяч рублей В Госдуму внесли законопроект, который ужесточит наказание по частям пятой и шестой статьи 1711 УК РФ — производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной или табачной ….