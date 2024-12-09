Пьяная ямальчанка два раза толкнула полицейского, а потом бросила ему в голову стакан

Ямальчанка пойдет под суд за агрессию в адрес полицейского. Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУКР по ЯНАО, в Ноябрьске 1 декабря 2024 года около 7 часов утра 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения повела себя агрессивно в отношении полицейского.
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