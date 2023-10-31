Автомобилистам рассказали, как сэкономить на топливе зимой

Зимой автолюбители могут снизить расход топлива с помощью полной очистки автомобиля от снега. О таком способе сэкономить на бензине в холодное время года водителям рассказали эксперты портала «БелНовости», сообщает PRIMPRESS.
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