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Автомобилистам рассказали, как сэкономить на топливе зимой

Автомобилистам рассказали, как сэкономить на топливе зимой

Зимой автолюбители могут снизить расход топлива с помощью полной очистки автомобиля от снега. О таком способе сэкономить на бензине в холодное время года водителям рассказали эксперты портала «БелНовости», сообщает PRIMPRESS.

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