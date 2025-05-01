СМИ: Вашингтон намерен продать Киеву оружие на $50 млн

www.globallookpress.com/Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency Соединенные Штаты, после подписания соглашения с Киевом о редкоземельных металлах, планируют продать Украине оружие на $50 млн, пишет газета Kyiv Post, ссылаясь на свои источники.
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