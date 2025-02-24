Мирные жители пострадали при обстреле Горловки ВСУ: Повреждены дома и автомобили Юлия СоколоваВ результате очередной атаки со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Горловку пострадали мирные жители, а также были повреждены жилые дома и автомобили.