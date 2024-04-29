Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 772 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Лучший иностранный наемник на Украине - дохлый! И нам, в российском тылу, надо увеличить усилия по производству ракет...НАТО на Украине н...
  • Марина Петрова
    Как достали их извинения.Это их мы должны ...
  • Вера смелых
    На "Мир Тесен", кто следит, тоже такие инициаторы завели шарманку , да так дружно, что стало подозрительно - с чего б...Это преступление

Нечего свои Леопарды где попало парковать!

Нечего свои Леопарды где попало парковать!

Кажется, мы знаем, как сделать этот момент еще неприятнее для Запада. Смотрите, в районе Поклонной горы и Музея Победы в Москве давно уже платная парковка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх