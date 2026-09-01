Волгоградский областной суд подтвердил законность приговора по делу о хищении почти двух тонн дизельного топлива с предприятия «Сельхозтехника» Судом установлено, что в период с 15 июня по 25 сентября 2023 года Александр Новиков и Максим Голубничев вступили в преступный сговор, направленный на хищение дизельного топлива.
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