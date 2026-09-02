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Царьград

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Петер Мадьяр отказался поддержать вступление Украины в ЕС

Петер Мадьяр отказался поддержать вступление Украины в ЕС

Премьер Венгрии Петер Мадьяр не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС, заявил он на встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой в Будапеште.

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