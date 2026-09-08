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Дизайн-центр российской автомобильной электроники должны были построить ещё в 2023 году — проект до сих пор не завершен

Дизайн-центр российской автомобильной электроники должны были построить ещё в 2023 году — проект до сих пор не завершен

Минпромторг расторг контракты на 1,46 млрд рублей после срыва строительства в НАМИ Строительство дизайн-центра автомобильной электроники для ФГУП «НАМИ» сорвалось, бывший подрядчик теперь должен вернуть государству более 865 млн рублей.

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