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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-арбитр Фернандес об отмене гола де Лигта: «Гол «Баварии» отменен ошибочно. Де Лигт был в офсайде, но не влиял на эпизод, после передачи Мюллера он уже был чист. Марчиняк дал свисток раньше»

«Реал» победил «Баварию» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и вышел в финал по сумме двух встреч (4:3).

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