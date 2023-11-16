Украинский тупик: почему Россия выигрывает?

В статье "Украинский тупик — время работает на стороне России" обозреватель журнала TIME проанализировал ситуацию, в которой находится Украина, и сделал вывод о бесперспективности ее положения на фоне успехов России.
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