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Терапевт Ромасов предостерёг россиян от попыток лечить ОРВИ алкоголем

Терапевт Ромасов предостерёг россиян от попыток лечить ОРВИ алкоголем

«Большая часть народных средств в активную стадию простуды даже вредна».Терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о народных способах лечения, которые могут быть эффективны при лечении острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).

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