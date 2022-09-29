Терапевт Ромасов предостерёг россиян от попыток лечить ОРВИ алкоголем

«Большая часть народных средств в активную стадию простуды даже вредна».Терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о народных способах лечения, которые могут быть эффективны при лечении острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).
«Большая часть народных средств в активную стадию простуды даже вредна».Терапевт компании «Инвитро» Иван Ромасов рассказал о народных способах лечения, которые могут быть эффективны при лечении острых респираторных вирусных заболеваний (ОРВИ).
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