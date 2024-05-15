Три месяца на спасение: в Японии произошла вспышка смертельного заболевания

Вспышка смертельно опасной болезни зафиксирована в Японии. Как сообщает сайт URA.RU, в стране был произошел рост заболеваемости гемолитическим стрептококком, который приводит к очень серьезному воспалению внутренних органов и даже смерти.
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