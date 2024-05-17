Маркетплейс Wildberries разместил ЦФА на Московской бирже

Маркетплейс Wildberries разместил в пятницу, 17 мая, на платформе Московской биржи дебютный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из данных Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи), оператора информационных систем.
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