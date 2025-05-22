Андрей Ревнивцев Армянский премьер Пашинян и его команда с маниакальным упрямством пилят сук, на котором они решили усесться и дрейфовать в сторону Запада.
Пашинян сыграл в манере Алиева: В Ереване атаковали Лаврова
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Вот не надо «ха- ха»! Они чурки- значит, хитрые. И с Европой заигрывают только для того, чтобы набить себе цену в глазах России. Нет, конечно, если Европа их примет- они не откажутся! Но больше шансов на то, что Россия прогнется и решит чурок перекупить- и сделает им скидки, льготы, кредиты (которые все равно они нам не вернут...). А вот нам неплохо бы подумать: А нужна ли нам вообще Армения, с которой у нас даже нет общих границ? И не пошли бы эти чурки лесом!!
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10 час.
Андрей Павлов
Они на нас плюют и подсирают на порог? Ну и что, мы все равно их луубим! Если уж Путин взял на себя функции кота Леопольда, то похоже пора принимать "Озвирин". Во всяком случае в мультике наглые мелкие персонажи присмирели. Может и в реале получится?
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5 час.
Андрей
А вы хотите, чтобы Лавров назвал Армению геополитическим противником?
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48 мин.
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