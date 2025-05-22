Пашинян сыграл в манере Алиева: В Ереване атаковали Лаврова

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Sergey Ivanov

Вот не надо «ха- ха»! Они чурки- значит, хитрые. И с Европой заигрывают только для того, чтобы набить себе цену в глазах России. Нет, конечно, если Европа их примет- они не откажутся! Но больше шансов на то, что Россия прогнется и решит чурок перекупить- и сделает им скидки, льготы, кредиты (которые все равно они нам не вернут...). А вот нам неплохо бы подумать: А нужна ли нам вообще Армения, с которой у нас даже нет общих границ? И не пошли бы эти чурки лесом!!