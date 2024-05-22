В Майкопе возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений УФСИН

Следственным отделом по городу Майкоп следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения» УФСИН России по Республике Адыгея.
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