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Газета.ру

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Буданов назвал украинцев богоизбранным народом

Буданов назвал украинцев богоизбранным народом

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал украинцев богоизбранным народом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Betahon
&quot;Богоизбранный народ&quot;...Владыке всякой &quot;твари -по паре&quot;...Вот только об этой нигде и ничего не сказано и не упоминается!!!😃
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4 н.
Виктор Луговой
Вау, хiхлы - богоизбранный народ? Оце гарно. А боги-то, оне разные бывають. Как сказала Саламбо у тэща Флобера, - &quot;Да растерзает тебя Гурзил, бог битв! Да задушит тебя Мастиман, бог мёртвых!&quot; А шобы боги встали и на кого-то пошли, надо, шобы они его избрали для своих мероприятиев.  Так-то, заяць Будашка.
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4 н.