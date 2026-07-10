Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал украинцев богоизбранным народом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Буданов назвал украинцев богоизбранным народом
Комментарии
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Betahon
"Богоизбранный народ"...Владыке всякой "твари -по паре"...Вот только об этой нигде и ничего не сказано и не упоминается!!!😃
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4 н.
Виктор Луговой
Вау, хiхлы - богоизбранный народ? Оце гарно. А боги-то, оне разные бывають. Как сказала Саламбо у тэща Флобера, - "Да растерзает тебя Гурзил, бог битв! Да задушит тебя Мастиман, бог мёртвых!" А шобы боги встали и на кого-то пошли, надо, шобы они его избрали для своих мероприятиев. Так-то, заяць Будашка.
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4 н.
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